Lo stato di emergenza: "Sia inclusa la Versilia"

"Meglio tardi che mai", dice la deputata leghista Elisa Montemagni. E così dopo la bufera politica che si è scatenata per l’esclusione delle province di Lucca e di Massa Carrara dal decreto di emergenza nazionale, e dunque anche dai risarcimenti per i danni causati dall’ondata di maltempo, il presidente della Regione Eugenio Giani, in una lettera inviata ieri al capo della Protezione civile Fabrizio Curci, ha chiesto di estendere il provvedimenti anche ai due territori.

Con la Versilia che ancora conta le ferite lasciate dal vento e della pioggia: dell’uragano che il 30 ottobre, anticipando di poche ore il ciclone Ciaran, ha scoperchiato le case dell’ultimo isolato del viale Marconi a Torre del Lago, dove si contano ancora una quarantina di sfollati, alla mareggiata che ha allagato gli stabilimenti balneari da Viareggio fino al Forte. Poi le serre sventrate dal Libeccio, con i raccolti persi; oltre a frane, smottamenti e cadute alberi che hanno interessato le colline.

Nella lettera il presidente Giani sottolinea come nell’immediatezza dell’evento la Regione avesse provveduto a richiedere lo stato di emergenza di rilievo nazionale per i territori di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e per queste province il Consiglio dei ministri ha deliberato il 3 novembre lo stato di emergenza per 12 mesi. "L’evolversi del fenomeno e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali interessate – scrive il presidente Giani – ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara, per le quali, con la presente, si richiede l’estensione dello stato di emergenza già dichiarato con la delibera del 3 novembre".

L’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, proprio dalle colonne de “La Nazione“, ha già anticipato la disponibilità del ministro Lello Musumeci ad ampliare il decreto e ad includere le province di Lucca e Massa Carrara. Ma il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini, che attraverso un’interrogazione aveva portato in consiglio regionale le istanze delle province rimaste escluse dallo stato di emergenza, chiede adesso tutti carteggi "per approfondire le procedure azionate dalla Regione, e capire se Giani ha avanzato subito la richiesta di inclusione nel decreto delle due province. O solo adesso". Comunque sia andata, "Ora è necessario recuperare il tempo perso – è l’appello dell’onorevole Montemagni –, perché ci sono cittadini e imprese in difficoltà da giorni. Per far ripartire una regione colpita da un simile dramma servono interventi concreti e immediati".