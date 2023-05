Lo Stagi e l’arte Gli stemmi locali letti dai giovani

Parte oggi la mostra di Arte promossa dalla Banca Versilia Lungiana e Garfagnana dal titolo “Pietrasanta Araldica. Stemmi ed emblemi nel centro storico”, un progetto dell’Istituto “Don Lazzeri-Stagi” (foto) la cui finalità è stata censire, catalogare e rielaborare anche in forma grafico-pittorica lo straordinario patrimonio di stemmi ed emblemi scultorei presenti in città.

La piccola Atene può vantare un invidiabile corpus di più di 170 blasoni in marmo esposti sulla pubblica via. La studio dell’araldica, la schedatura, la rielaborazione geometrico-architettonica degli stemmi e la produzione di manufatti rappresenta un meraviglioso lavoro fatto dagli studenti con la supervisione dei docenti. Il progetto nel suo complesso contribuisce a recuperare e riscoprire una parte importante della memoria storica cittadina.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con questa iniziativa artistica intende valorizzare e evidenziare l’impegno degli studenti permettendo ai cittadini non solo, ma anche ai turisti, di ammirare e comprendere l’importante documentazione, risultato di un censimento che ha avuto come obiettivo quello di individuare, interpretare e studiare gli emblemi e gli stemmi che costellano gli edifici di Pietrasanta. La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno ingresso da in via del Marzocco 67 e via Mazzini 80 il venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 22. Lo spazio espositivo Arte BVLG potrà essere richiesto dai giovani artisti locali con l’invio di candidature alla pagina dedicata sul

sito www.bvlg.it