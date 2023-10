Lo stadio supera l’esame: "Pericoli esclusi dai tecnici. Tanta caciara per nulla"

Disco verde per lo stadio comunale: dopo le verifiche alle tribune i tecnici comunali hanno certificato l’assenza di pericoli. La polemica sulla sicurezza aveva fatto vacillare il Palio dei Rioni per le crepe visibili ad occhio nudo. Ora il sidnaco Marcello Pierucci contrattacca: "A volte mi sembra di avere a che fare con un’opposizione di gufi. Sperano che le cose vadano male per noi che amministriamo, ma di conseguenza per tutta la comunità, e pensano che agiamo sempre in malafede. Prima del Palio dei Rioni scoppiò una pseudo-polemica perché la minoranza continuava a sostenere che le tribune dello Stadio Comunale fossero pericolose. Sembrava dovessero crollare da un momento all’altro. Noi li avevamo rassicurati del contrario, ma non la volevano capire". Ma quando in estate arrivò l’ok dell’idoneità statica le polemiche cessarono e il Palio fu una grande festa per tutti.

L’idoneità statica però era subordinata dall’esito delle prove di carico e di resistenza della struttura fissate a ottobre. "L’opposizione sperava che qualcosa andasse storto – conclude Pierucci – Invece la tribuna dello Stadio è sicura, stabile e senza alcun pericolo di natura strutturale: una completa idoneità validata per il prossimo anno e mezzo. Quale sarà il prossimo argomento per buttarla in caciara? In ogni caso, anche questa volta i fatti hanno parlato chiaro. E anche questa volta si è alzata una polemica che non aveva ragione d’esistere". Per i tecnici, lo Stadio è agibile e senza rischi.

Isabella Piaceri