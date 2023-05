Lo stadio si rifà il look Approvato il progetto per la pista d’atletica

L’amministrazione mette mano allo stadio. In particolare, alla pista d’atletica ormai usurata. Nei giorni scorso, è stato approvato in giunta il progetto tecnico, presentato al bando "Sport" della Regione, relativo al rifacimento della pista di atletica a servizio del campo sportivo "Leone Vignali" del capoluogo.

Ad oggi, la pista risulta inagibile per la presenza di buche, dislivelli, avvallamenti e cedimenti che hanno determinato la presenza di tratti in pendenza e un ammaloramento generale della pavimentazione. L’obiettivo del progetto è il recupero funzionale della pista mediante lavori di consolidamento del terreno, con la realizzazione di fondazioni profonde costituite da pali di tipo “franki” in calcestruzzo magro non armato e la nuova realizzazione dello strato di finitura costituente la pista.

"La Regione intende promuovere e sostenere investimenti finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema di impianti e spazi sportivi pubblici – spiega il vice sindaco e assessore alla programmazione strategica e ricerca fondi Damasco Rosi – e noi siamo riusciti ad individuare e progettare un intervento importante in materia appunto di impiantistica con la pista di atletica, una infrastruttura che necessita di opere risolutive per essere messa al servizio della comunità e delle associazioni".

Il valore complessivo del progetto è di mezzo milione di euro e prevede, oltre all’aspetto strutturale, anche la nuova segnatura regolamentare delle corsie della pista stessa, comprensiva delle partenze e degli arrivi eseguita con vernice poliuretanica ad alta resistenza.

"Si tratta di un intervento necessario ed un progetto pensato per un salto di qualità della struttura – commenta l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Lucio Lucchesi –; ringrazio come sempre gli uffici per la capacità di predisporre e programmare in base alle esigenze e alle opportunità che si prospettano per le nostre strutture. Il nostro stadio ha la necessità di essere completamente ristrutturato perché possa ritornare un polisportivo a tutti gli effetti in grado di garantire la possibilità di fare al proprio interno diversi sport. Quello della pista di atletica rappresenta un tassello fondamentale".

Un intervento pensato (anche) in virtù della funzione sociale dello sport. "Lo sport è anche inclusione e condivisione – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; lavoriamo per reperire le risorse necessarie a rendere le nostre strutture un’occasione per fare comunità a partire proprio dalle diverse attività sportive".

RedViar