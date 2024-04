Lo sportello anti violenza: "Sono troppi i ritardi: intanto le denunce crescono"

"Gravi ritardi sullo sportello antiviolenza". I consiglieri Giacomo Genovesi, Clarissa Pardini, Elena Luisi, Mara Tarabella, Francesca Bonin, Vanessa Bertonelli tornano alla carica dopo l’annuncio dell’assessore Valentina Mozzoni dell’avvio del progetto. "Purtroppo, dopo ben tre anni di lavoro sul territorio – dice l’opposizione – gli sportelli di ascolto antiviolenza esistenti, uno alla Croce Bianca a Querceta e l’altro all’interno della scuola superiore di Seravezza, sono stati chiusi. Semplicemente ma colpevolmente da parte dell’assessore e della giunta, si è lasciata scadere, lo scorso settembre, la convenzione con il centro che li gestiva, da allora nessun servizio sostitutivo è stato fatto. Significativi e allarmanti sono i numeri di accessi da quando sono stati aperti questi due sportelli: più di 80 donne ne hanno avuto bisogno. Da subito abbiamo chiesto che si riunisse la commissione consiliare per le pari opportunità, finalmente il 25 Novembre, data simbolica, viene fatta una conferenza stampa dalla sola maggioranza, per presentare il proprio progetto sullo “sportello antiviolenza”, un elenco di intenzioni e linee guida non meglio specificato che doveva essere in divenire ma, poi, il silenzio. Nel frattempo – insistono i consiglieri – molte donne vittime si rivolgevano alle nostre forze dell’ordine, più di 10 dieci denunce solo nei primi tre mesi dell’anno. Nell’ultimo consiglio abbiamo sentito parlare di mancanza di fondi, di ritardo colpevole assunto dal sindaco, di progetto in divenire e sulla stampa abbiamo letto le stesse intenzioni dell’assessore Mozzoni, che non sono nulla di più che uno stanziamento di fondi nel bilancio di previsione. Senza condivisione e nessun coinvolgimento delle opposizioni".

Francesca Navari