Lo spaghettino ‘salato’ Tavoli sulla sabbia Multati tre stabilimenti

Multati tre stabilimenti balneari per aver ‘allargato’ i ristoranti sulla spiaggia: oltre 3.000 euro di sanzioni. Tempo di ferie e di pranzi e cene al mare dopo abbronzatura e bagni, ma i tavoli per consumare le delizie devono stare dentro la ‘fascia’ consentita. Si sfora spesso di qualche centimetro, ma se i ‘ranghi’ si ampliano troppo sulla sabbia, scattano fior di multe: come il suolo pubblico, il demanio si paga ed ha regole ben precise. Lido di Camaiore ha vissuto dunque un giro di vite in tal senso proprio lo scorso venerdì sera, quando gli agenti della Polizia municipale, diretti dal Coordinatore Dino da Prato, hanno effettuato una serie di controlli sull’area demaniale per contrastare l’abuso dell’utilizzo dell’arenile ai fini della somministrazione.

Tre gli stabilimenti che hanno violato quanto stabilito all’articolo 7 del regolamento e la disciplina delle attività balneari e saranno sanzionati per violazione dell’articolo 1164 del codice della navigazione con la somma di 1032 euro ciascuno. Tutti e tre gli stabilimenti avevano attrezzato delle tende ben oltre le misure concesse nel regolamento, con tavoli apparecchiati e clientela che stava consumando.

“La categoria era stata avvisata all’inizio di stagione, sia da noi che dal sindaco Marcello Pierucci - afferma il comandante Claudio Barsuglia - E’ una concorrenza sleale che danneggia le altre categorie che si dedicano alla somministrazione. Continueremo nelle attività di controllo anche nei prossimi giorni“.

Ma cosa dice la legge al riguardo? Agli stabilimenti balneari dotati di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito, durante il periodo di apertura, l’utilizzo di uno spazio nella fascia funzionale, denominata A3 dal Piano di utilizzo arenili vigente, di occupare verso mare non più di 6 metri e mezzo per tutta la larghezza del fronte cabine, a meno che non vi sia anche una struttura precaria istallata a monte, dato che allora il limite sarà di 4 metri e mezzo. Il resto è previsto nella normativa. Chiaro che, allo scopo di svolgere l’attività di somministrazione, fermo restando il rispetto delle misure igienico sanitarie ed esclusivamente per una profondità, questo spazio, per facilitare l’accesso anche alle persone disabili, potrà essere pavimentato con elementi leggeri ed amovibili per un massimo di 30 metri quadrati in continuità con la passerella principale.

Isabella Piaceri