Lo show dei Cinelli Brothers E’ il gruppo rivelazione europeo

Il Seravezza Blues Festival oggi ospita, alle 22.30, l’unica data italiana del concerto dei The Cinelli Brothers, gruppo rivelazione fondato a Londra da Alessandro e Marco Cinelli, fratelli italiani, con un armonicista inglese Tom Jiulian -Jones e un batterista francese Stephen Giry . Inizio alle 19: sul palco L&M, Moscato Blues Band , Brothers John’s Jubilee, Nick Becattini Band e Ray Cashman&Michele Biondi Band. Gruppi con radici e percorsi diversi che propongono il blues in ogni declinazione. Il gruppo è terzo allo European Blues Challenge di giugno e apprezzato nel panorama europeo per un mix di origini e suoni. Il Seravezza Blues Festival è un evento dell’associazione culturale Alexandre Mattei, prodotto da The Hive Project con Comune, Fondazione Terre Medicee, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Banca Credito Cooperativo Versilia e Lunigiana.