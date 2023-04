Lo sfogo della zia di Seung "Non si ripara il male fatto Chiediamo scusa ai figli"

Si affaccia alla finestra del primo piano della palazzina del viale Marconi a Torre del Lago in cui abita proprio sopra la pizzeria Tommy di proprietà di suo figlio e dove anche lei lavora. E’ stremata. E disperata questa donna. E’ la zia di Gianluca Seung. E non ha certo voglia di parlare né tanto meno di prendere le difese di quel giovane che da anni, troppi anni aveva fatto disperare tutta la famiglia e sua sorella (la mamma di Gianluca) in modo particolare.

"Mia sorella è stata lasciata sola dalle istituzioni. Lo Stato doveva intervenire in qualche modo perché non si possono abbandonare le famiglie e lasciare che si facciano carico di problemi giganteschi dovuti alla presenza di un figlio problematico. Gianluca doveva essere curato e questo non è successo. Da quando lui non stava bene, mia sorella si era chiusa in se stessa si era allontanata progressivamente anche da me".

A nome della famiglia, la zia di Gianluca trova la forza per chiedere scusa ai figli e ai familiari della dottoressa brutalmente uccisa a Pisa. "Sono una mamma anch’io e lei aveva tre figli. Pregherò ogni giorno per loro. Vorrei conoscerli di persona, poterli abbracciare e chiedere loro scusa. È un gesto forte quello che voglio fare, ma, cercate di capirmi, sto male e non vorrei dire altro. Ho già detto abbastanza".

Infine la zia ricorda di avere visto il nipote "circa 15 giorni fa: passava di qui, l’ho visto qui fuori". "Passava a prendere il treno - ha concluso - perché lui andava a Lucca, a Pisa, a Napoli, cioè lo lasciavano anche libero. Lo tenevano un periodo sotto controllo, poi lo lasciavano libero" Libero di infastidire le persone o di causare danni. Fino all’epilogo drammatico di venerdì scorso a Pisa.

