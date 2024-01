Lo scontro sul sociale. Una variazione di bilancio per trovare nuove risorse

Botta e risposta tra la maggioranza e l’ex sindaco Alberto Coluccini in merito alle risorse assegnate al sociale. La querelle fa seguito al caso di un ragazzo di Massarosa a cui il Comune non è stato in grado di fornire gli aiuti necessari a garantire il fabbisogno di assistenza.

"Con la variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale del 27 dicembre – scrivono Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa – abbiamo finalmente riparato il danno fatto dall’amministrazione Coluccini che si era macchiata della grave colpa di aver negato parte delle ore di assistenza scolastica a un ragazzo con disabilità. Nonostante il tribunale si fosse già espresso nel 2020 imponendo di compensare il servizio ingiustamente negato, niente fu fatto per provvedere, tanto che di recente il tribunale si è espresso in via definitiva chiedendo un risarcimento di 17mila euro per danni morali. La somma è stata immediatamente stanziata".

Per la maggioranza, "lascia di stucco la dichiarazione dell’ex sindaco che lamenta di non essere stato avvertito che la questione sarebbe stata oggetto del consiglio comunale. La documentazione era stata fornita a tutti i consiglieri: peccato che Coluccini diserti sistematicamente commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo, oltre a non leggere gli atti che vengono forniti. Siamo soddisfatti di aver messo un punto a questa vicenda vergognosa e di aver riconosciuto al ragazzo ciò che gli spettava. Finalmente il clima a Massarosa è cambiato".

Da parte sua, l’ex primo cittadino Coluccini replica parlando di "bugie" per vari motivi: "Primo, perché negli atti ufficiali depositati del consiglio non c’è traccia del caso specifico del sociale – spiega – ma hanno tirato fuori la questione nel punto di una variazione di bilancio, e visti i numeri a casaccio qualcosa dovevano pur inventare. Secondo, perché non è il sindaco che decide a chi destinare le risorse disponibili, ma gli uffici del sociale dopo doverosa, attenta valutazione tecnica. E non c’è o non può esserci discrezionalità politica sui casi specifici".

"La verità è ben diversa – prosegue Coluccini –; la mia amministrazione nel 2020, anno in cui abbiamo dovuto prendere atto dei debiti e del dissesto lasciato dalla giunta Mungai e l’inizio del Covìd, ha comunque aumentato le risorse economiche per il sociale rispetto alla giunta Mungai, per il capitolo specifico dei fondi per l’assistenza educativa, incrementandoli di 80mila euro e portandoli da 220mila a 300mila. E ora l’amministrazione Barsotti li ha nuovamente ridotti. Mentre i minori assistiti dal Comune nel 2020 sono passati da 145 a 510. Purtroppo le richieste al sociale non trovano totale accoglimento – chiude –; senza i debiti di Mungai avremmo potuto fare di più".