Lo sconforto di chi è stato escluso dai giochi

Come sempre i verdetti lasciano scontenti e felici, figuriamoci poi quando arrivano alla fine di un triennio in cui si può essere felici di un penultimo posto, e allo stesso tempo, un po’ delusi per un podio. Partiamo proprio dai delusi e deluso è Sebastian Lebigre per il terzo posto di ‘Ridi pagliaccio’: "Voglio complimentarmi con Jacopo, ma non posso nascondere il magone. Il carro emozionava gli spettatori ed ha emozionato anche me, al punto tale che lo considero il più bel carro che abbia mai realizzato". Piange addirittura Monica, moglie di Stefano Cinquini. Mario, il gorillone di ‘Evoluzione della specie’ si deve accontentare della piazza d’onore. "Onestamente un po’ ci credevamo - assicura Stefano - e questa convinzione ci è maturata corso dopo corso. Vincere per il 150esimo ci avrebbe consegnato alla storia, peccato". Alessandro Avanzini, chiude un triennio non facile, con il quinto posto di ‘Pace armata’. "Con il passare dei giorni la paura di retrocedere è andata via via scemando - dice -, però non potevo accontentarmi del minimo sindacale. Speravo in qualcosa di più. Almeno ho vinto il premio Allegoria dedicato a papà".

Un pochino di delusione non la nasconde nemmeno Luca Bertozzi, settimo con ‘Carneval divino’: "Speravo in un quarto posto, ma va bene lo stesso. Ho voluto fare un carro carnevalesco volendo rischiare anche perché potevo permettermelo. Hho avuto la sensazione che crescesse di corso in corso. Con il senno di poi, forse avrei dovuto lavorare e spendere di meno, ma ripeto ho fatto ciò che volevo e se ho sbagliato mi servirà da lezione".

Roberto Vannucci si gode il quarto posto di ‘Io sono nessuno’. "Mi sono salvato ed è la cosa più importante. Speravo nel podio ma tant’è, in compenso sono deluso per il terzo posto in cui la giura ha relegato i Lebigre-Roger". Poi il costruttore, prossimo sposo, si toglie due sassolini dalle scarpe. Il primo è rivolto alla Fondazione: "Credo che ci sia chi tende a violare il bando di concorso", il secondo invece è un pensiero rivolto a qualche figurante su di giri. "Io e la mia compagna siamo stati aggrediti verbalmente minacciati - dice - da una maschera di un altro carro. Questo non è ammissibile". C’è chi festeggia anche per un penultimo posto. È il caso di Luigi Bonetti. "E’ andata bene - sottolinea -, ma non può essere sempre così. Sono stufo di salvarmi al fotofinishA".

Sergio Iacopetti