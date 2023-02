Lo sconforto del patron Guidi: "Sono amareggiato, farò ricorso"

Gherardo Guidi, patron della Capannina da quasi 46 anni, è profondamente amareggiato per quanto è accaduto. Ha dedicato la sua vita professionale a tantissimi locali di successo in tutta Italia, è stato produttore di eventi televisivi e di concerti di rilevanza internazionale: e il provvedimento che ha colpito la Capannina è una notizia che non avrebbe mai voluto apprendere.

“All’interno del nostro locale – spiega Gherardo Guidi – non sono successe cose particolarmente gravi a quanto mi risulta. Abbiamo predisposto da sempre un servizio di vigilanza e di sicurezza molto consistente dal punto di vista numerico e di grande professionalità ed esperienza. Però prendiamo atto di quanto deciso dagli organi competenti”. Il patron Guidi annuncia che nelle prossime ore verrà presentato dai suoi legali un ricorso contro il provvedimento. “L’auspicio della nostra famiglia – continua Guidi - è che vengano prese in giusta considerazione le nostre legittime argomentazioni e che si arrivi a una decisione da parte degli organi competenti che preveda una riduzione della sanzione. Questo per consentirci di riaprire regolarmente il locale per la serata di sabato prossimo 18 febbraio”.

Guidi è il proprietario del locale più antico d’Italia e uno tra i più longevi del mondo ancora in attività, locale che venne creato dalla famiglia Franceschi nel 1929. Alla Capannina operano ogni sera di apertura tra le sessanta e le settanta persone per le quali l’attività lavorativa è di fondamentale importanza per il sostegno dell’economia familiare. La serata in programma ieri sera, sabato, e che è stata annullata a causa del provvedimento di chiusura prevedeva la partecipazione del Circo Nero, una compagnia di intrattenimento di valore nazionale che proponeva come attrazione una performance in stile carnevalesco, oltre al ballo e al piano bar con Stefano Busà. Le prenotazioni erano arrivate in numero consistente non soltanto da tutta la Toscana ma anche dall’Emilia e della Lombardia.

Per sabato prossimo, nella speranza di una riduzione della sanzione che consenta l’apertura, il programma prevede il recital del tenore Giovanni Cervelli oltre alla normale discoteca con i dj resident e al piano bar. Va altresì considerato che nel periodo invernale la Capannina di Forte dei Marmi è uno dei pochi ritrovi di grande nome che restano aperti e quindi rappresentano un’attrattiva per l’intera Versilia.