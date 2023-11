Lo sciopero generale : "Adesioni altissime"

Una nutrita delegazione partita da Viareggio e dalla Versilia ha partecipato ieri a Firenze alla manifestazione regionale per lo sciopero Cgil-Uil di 8 ore contro la manovra del Governo. Sciopero che ha visto un’alta adesione in tutti i settori con una media superiore al 70% in Versilia.

"La manovra colpisce il mondo del lavoro, i pensionati, i cittadini in difficoltà. La Toscana – ha detto Rossano Rossi, segretario regionale della Cgil – ne esce assai penalizzata ma oggi ha dato una enorme risposta: da qui parte un messaggio forte verso il Governo, chiamato a cambiare le sue politiche a favore di una maggiore giustizia sociale. Le precettazioni sono state un atto grave, chi ha operato per depotenziare lo sciopero ha ottenuto l’effetto opposto, facendo aumentare adesioni e partecipazione. Mettere in discussione il diritto di sciopero è mettere in discussione la democrazia. Si rassegnino al Governo: senza risposte ci troveranno di nuovo nelle piazze a protestare".

Ha rincarato la dose Paolo Fantappiè (segretario generale Uil Toscana): "Pensionati e giovani chiedono a questo governo una maggior giustizia sociale e più salario, per dire che così non è più possibile andare avanti. La risposta di queste persone è stata enorme: hanno rinunciato a una giornata di lavoro e per questo meritano rispetto, non aggressioni verbali dei soliti rappresentanti delle istituzioni. Attaccare un diritto costituzionalmente garantito come lo sciopero significa attaccare la democrazia, per questo non arretreremo di un centimetro".