Lo Schiaccianoci rivisto e corretto. L’incasso sarà devoluto al Meyer

Lo “Schiaccianoci“, il classico natalizio, torna in scena al teatro Manzoni, domani pomeriggio alle 17.30, in una versione completamente rivisitata di danza e prosa grazie alla collaborazione tra la scuola Revolution Dance and Fitness e Teatro Rumore nel segno della beneficenza. Infatti il ricavato di Schiaccianoci sarà devoluto alla Fondazione Meyer, l’ente che coordina le raccolte fondi destinate all’Ospedale Pediatrico di Firenze, un’eccellenza nel panorama non solo nazionale ma anche europeo, nella cura del bambino.

Lo spettacolo è adatto sia ai grandi che ai piccini. Ai balletti di danza, sia classica che moderna, coreografati da Aleksandra Savaleva per Revolution Dance and Fitness, si aggiungeranno le scene, in un’alternanza di momenti comici e drammatici, recitate dagli allievi di Teatro Rumore, in una rivisitazione originale e fantasiosa della celebre storia ottocentesca resa grande dalle intramontabili musiche di Tchaikovsky, dalla Danza di Fata Confetto al Valzer dei Fiori, passando per la Danza degli Zufoli e quella Araba e Cinese.

"Quando Revolution Dance and Fitness ci ha chiesto di unire le forze nella preparazione di uno spettacolo natalizio di beneficenza, circa un mese fa, abbiamo accettato l’invito con entusiasmo" racconta Ilaria Lonigro, che firma la regia per le scene di Teatro Rumore, assistita da Giulia Bonuccelli, che ha curato anche i costumi. "È stata una sfida ma anche un grande divertimento e speriamo di divertire ed emozionare il pubblico, che verrà per una giusta causa che ci sta da sempre a cuore: l’aiuto verso i bambini malati",