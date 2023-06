Lo scatto amarcord La maturità 50 anni fa

Quello scatto amarcord ha riportato tutti indietro nel tempo: al batticuore dell’esame di maturità vissuto ben 50 anni fa. A ristorante Posa Piano di Montecarlo si è tenuta la consueta cena di classe degli ex alunni della classe 5C dell’istituto per geometri "Carrara" di Lucca, un appuntamento annuale che stavolta ha avuto il sapore nostalgico del lusinghiero traguardo. Assieme agli studenti di allora anche il loro insegnante di scienza delle costruzioni e topografia, l’ingegner Andrea Biagiotti notissimo libero professionista di Viareggio. Oggi quei giovanissimi tra i banchi sono diventati tra i più importanti professionisti della provincia di Lucca, ormai per lo più in pensione: tra i nomi spiccano infatti quello dell’ex sindaco di Massarosa Franco Mungai e degli architetti Tambellini, Mustur e Bindi, così come quello dell’ingegner Suffredini.

Proprio per suggellare quel diploma datato 1973 nel corso della serata i partecipanti hanno consegnato una targa all’ingegner Biagiotti (assieme a lui presente anche un altro professore, Michele Tebano di educazione fisica) "con affetto e stima per la felice esperienza vissuta insieme". "E’ stato davvero commovente – commenta Biagiotti – ritrovarsi con colleghi oggi settantenni ma che hanno voglia di rivedersi. Uno spirito decisamente eccezionale". Ecco i partecipanti della classe 5 C: Alberto Baccei, Mauro Bindi, Giovanni Bozzoli, Claudio Forghieri, Dino Lenci, Luciano Melosi, Franco Mungai, Saverio Mustur, Marco Paganucci, Marco Pardini, Enrico Pazzagli, Massimo Saponaro, Giuliana Scatena,Tiziano Suffredini, Sergio Tambellini, Sergio Trifiletti, Lamberto Tovani, Giovanni Vannucci.

Fra.Na.