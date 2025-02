"Lo sbaracco di Burlamacco". Super sconti nei negozi

Per l’ultimo, lungo, week end di Carnevale torna anche lo “Sbaracco di Burlamacco“. Un’iniziativa commerciale – lanciata nel 2023 da Confcommercio e con il patrocinio della Fondazione presieduta da Marialina Marcucci – che da sabato a martedì grasso propone super sconti e ribassi eccezionali in numerosi negozi del centro città e della Passeggiata. Le attività che aderiscono allo “Sbaracco“ saranno riconoscibili grazie ad un’apposita vetrofania, che permetterà ai clienti di individuare facilmente dove poter trovare occasioni di shopping vantaggiose.

L’idea è nata con lo scopo di coinvolgere anche il tessuto commerciale cittadino in questo mese dei coriandoli che, nel mezzo dell’inverno, garantisce una boccata d’ossigeno all’economia viareggina. Grazie al pubblico che affolla Viareggio "le attività – spiegano da Confcommercio, con il Centro commerciale naturale della Passeggiata e i Commercianti del centro – beneficiano di una vetrina incredibile: un’iniziativa del genere in questo periodo oltre a rivelarsi una grande opportunità commerciale rappresenta anche un’ottima attrazione turistica". Per questa edizione dello “Sbaracco di Burlamacco“ le associazioni di categoria avevano richiesto al Comune la possibilità per i negozi di esporre la merce anche all’esterno, ma l’autorizzazione non è arrivata.