"Lo confermo: quelle potature sono sbagliate"

"E’ vero: quelle potature non sono adeguate". A confermarlo è il consigliere delegato all’ambiente Enrico Ghiselli che va ad avvalorare il contenuto dell’esposto presentato ai carabinieri forestali da 70 cittadini di via Versilia contro i tagli “poco ortodossi” realizzati a tigli e platani. A supportare scientificamente la posizione è la relazione che lo stesso Ghiselli ha richiesto al professor Fabrizio Cinelli agronomo dell’Università di Pisa. "Appena sono stato contattato dal alcuni cittadini che contestavano come venivano fatti gli interventi – spiega Ghiselli – ho chiesto al professor Cinelli, incaricato da anni di uno “Studio per un approccio integrato e innovativo della gestione del verde ai fini di una corretta applicazione dei criteri minimi ambientali del Comune di Forte dei Marmi” per avere chiarimenti. Il 16 marzo mi ha risposto in maniera chiara che in questo modo le piante ’diventano attaccapanni’ e non rispettano i criteri minimi ambientali; ho quindi preso contatto con l’ufficio che mi ha fatto notare che, a suo parere, esiste una conflittualità tra il decreto Costa (che ritiene illegittime le capitozzature) e il codice civile, ma ritenendo personalmente che il decreto abbia preminenza, dopo averne parlato con il vicesindaco essendo in quel periodo il sindaco all’estero, ho provveduto a predisporre un atto di indirizzo che ho inviato alla giunta il 20 marzo non essendo più io assessore ma consigliere delegato. Credo di aver fatto la mia parte in modo celere, puntuale e chiaro. Io assolvo alle mie responsabilità – conclude Ghiselli – ed auspico che d’ora in avanti si applichi in modo puntuale quanto previsto dal decreto Costa 10 marzo 2020 salvo eventuali altre norme di legge che possano sopravanzare tale decreto".

Fra.Na.