ll "dono" dei militari al centro trasfusionale

I militari della Guardia costiera della Versilia, impegnati quotidianamente ad assicurare un servizio di soccorso H24 in mare, hanno garantito una forma straordinaria di soccorso in terra, diventando donatori di sangue e rendendosi così valido supporto ai medici e tutti gli operatori sanitari, impegnati a garantire il soccorso e le cure necessarie per salvare la vita H24 alle persone negli ospedali.

Proprio nella Giornata mondiale della donazione di sangue (il 14 giugno), data di nascita di Karl Landsteiner, lo scienziato che ha scoperto i gruppi sanguigni nel lontano 1900, gli uomini della Guardia Costiera sono di fatto intervenuti in aiuto della struttura di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale “Versilia”, diretto da Maria Silvia Raffaelli, effettuando le visite d’idoneità per diventare nuovi donatori. Nella sede del Centro trasfusionale era presente anche la dottoressa Cinzia Marchetti, delegata dalla dottoressa Lisanna Baroncelli, in rappresentanza della direzione sanitaria dell’ospedale Versilia che ha molto apprezzato il gesto di alta solidarietà.

La presenza dei militari della Guardia costiera in ospedale era stata preceduta da un evento che si era svolto lunedì 12 giugno: grazie all’interessamento del gruppo Donatori Sangue Fidas Versilia, in particolar modo del suo presidente Dimitri Pezzini, e alla collaborazione del comandante Alessandro Russo e del comandante in seconda Alessandro Sarroa, era infatti stato effettuato un intervento in presenza nella sede della Capitaneria di Viareggio da parte del direttore del Centro trasfusionale, Maria Silvia Raffaelli, che aveva appoggiato in pieno l’iniziativa per sensibilizzare il personale militare sull’importanza della donazione.