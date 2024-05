Liti e urla, chiuso un circolo privato

Schiamazzi notturni, liti, urla e bisognini fatti davanti alle porte di casa. Per l’esasperazione dei residenti della zona che si erano rivolti alle autorità presentando degli esposti per porre un freno a una situazione divenuta insopportabile. E così ieri il personale del Commissariato di polizia ha notificato al presidente di un circolo privato alla Migliarina, il provvedimento di sospensione delle licenze per 10 giorni, adottato per motivi di pubblica sicurezza dal Questore di Lucca (nella foto).

L’adozione del provvedimento si è reso necessario in quanto il circolo privato, negli ultimi tempi, è stato oggetto di un esposto da parte di un gruppo di cittadini residenti nelle adiacenze del circolo che lamentava che da circa un mese, in orari serali e notturni, gli avventori del circolo palesemente ubriachi arrecavano disturbo alla quiete pubblica mediante urla, schiamazzi, risse con lancio di bottiglie, provocando danneggiamenti a strutture pubbliche e private nonché soddisfacendo i propri bisogni fisiologici davanti ai portoni delle private dimore. Il tutto condito fino a mattina inoltrata di ingiurie e offese ai residenti che si lamentavano.

Inoltre il locale, secondo la polizia, è stato teatro, sia al suo interno che nelle immediate vicinanze, di fatti illeciti che hanno richiesto l’intervento delle Forze di Polizia per segnalazione di violenti liti e risse tra cittadini extracomunitari al termine della quale i contendenti hanno riportato lesioni personali. Pertanto il circolo in questione ha l’obbligo di interrompere l’attività e rimanere chiuso da oggi per 10 giorni.