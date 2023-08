Lite fra tassisti: uno finisce in commissariato, l’altro al pronto soccorso

Forte dei Marmi, 14 agosto 2023 – Lite fra due tassisti per il posto della vettura al parcheggio dei taxi a Forte dei Marmi, nella fase di punta della stagione turistica. Uno dei due è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali e minaccia aggravata dal porto di un coltello da caccia che è stato esibito nell'alterco. L'altro ha subìto una testata che gli ha causato una lesione lacero contusa al setto nasale e sanguinamento. Poliziotti del commissariato hanno avuto difficoltà a separarli.

Secondo una ricostruzione la lite veniva originata dal fatto che un tassista di Forte dei Marmi, tornato da una corsa, aveva trovato il posto vettura occupato dall'auto di piazza di un tassista autonomo, cioè che non aderisce a nessuna cooperativa, e con licenza a Viareggio, quindi lo ha accusato di 'rubargli’ la clientela. Dopo una lite verbale, sono volati pugni. Inoltre, un testimone ha riferito che il denunciato aveva un coltello nella bauliera del taxi, nascosto prima dell'arrivo del personale della polizia. Perquisita l'auto, gli agenti lo hanno trovato. È una lama tipo quelle da caccia, inserita nel fodero e celata sotto il tappeto del pianale. Lo ha usato per minacciare l'altro.

Il tassista ferito è stato portato al pronto soccorso in ambulanza per le cure del caso mentre l'altro tassista è finito in Commissariato dove è stato informato che sarebbe stato denunciato per i reati di lesione personale, minaccia aggravata dall'uso di un'arma e porto di armi od oggetti atti ad offendere ai sensi di legge.