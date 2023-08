Lite sui numeri del Festival "È Simoni ad aver fallito"

MARINA DI PIETRASANTA

La lite sui numeri del Festival della Versiliana segna un nuovo round a distanza in casa centrodestra tra il capogruppo Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia), che aveva parlato di "inesorabile declino", e il presidente Alfredo Benedetti, il quale replica accusando Simoni di essere "un personaggio che mistifica nonostante tutte le sue débâcle". Lo fa partendo dal fatto che è improponibile confrontare epoche diverse per qualità, sostenibilità della proposta, risposta del pubblico e contesto, "che oggi straripa di eventi rispetto all’Eden di 30 anni fa che Simoni rievoca in maniera strumentale". Quindi il primo affondo sui risultati ottenuti nelle rispettive gestioni. "Simoni dimentica di essere stato proprio, quando era direttore artistico – scrive Benedetti – a relegare il Festival a ruoli culturalmente marginali, proponendo spettacoli di prosa e danza a buon mercato che venivano annunciati e troppo spesso annullati. Incredibile che oggi si erga a paladino della prosa dopo averla accoltellata e lasciata agonizzante, inseguendo il solo miraggio dei numeri".

E all’accusa di Simoni di essere un "amministratore di condominio", Benedetti risponde pan per focaccia: "Simoni ha fatto il piccolo affittacamere, con stagioni ’a costo zero’ come amava dire, per le quali si limitava a svendere il teatro a promoter di turno, senza poter intervenire sulla proposta artistica o piazzando prosa e danza tra quel che passava il convento. Stesso metodo anche per il ’Caffè’. Del resto – prosegue – Simoni altro non è che un agente immobiliare, autoproclamatosi direttore artistico a suon di ingaggi, anche ben retribuiti, richiesti con arroganza e ottenuti obtorto collo per appartenenza politica".

Dopo aver accusato Simoni di essere uscito per sua scelta dal fondo unico per lo spettacolo dal vivo (Fus), "privando in questo modo la Versiliana di contributi e credibilità culturale", il presidente Benedetti rivendica il ritorno della Versilia come festival accreditato dal ministero della cultura, "che ha riconosciuto la validità del progetto artistico, il carattere multidisciplinare e lo ha sostenuto economicamente, grazie all’impegno e alla competenza del consulente artistico Massimo Martini". Poi la stoccata finale: "Se per Simoni il risanamento dei conti e i bilanci sono poca cosa, sappia che è proprio da lì che si riparte per arrivare a ricostruire quel festival che lui ha soltanto svilito, forte solo di quell’arroganza ed atteggiamento da bullo con cui snocciola i suoi incarichi".