L’Italia va ai quarti coi suoi viareggini

La Nazionale italiana di beach soccer (con metà squadra viareggina: 6 su 12) era già certa di essere ai quarti di finale del Mondiale 2024 dopo aver vinto le prime due partite del proprio girone (3-1 con gli Stati Uniti e poi 6-2 con l’Egitto). Ieri l’ultima gara del raggruppamento metteva in palio il primo posto del girone, con l’ItalBeach opposta ai padroni di casa degli Emirati Arabi. Gli azzurri hanno perso 3-1 ai rigori dopo un incredibile 0-0 in partita colpendo ben 6 legni fra pali e traverse. Ai rigori poi ha segnato solo Luca Bertacca. Errori per Marco Giordani, Tommaso Fazzini e Josep Jr Gentilin. Andrea Carpita (capitano per l’assenza di Zurlo) è entrato solo sul terzo rigore. L’ItalBeach è comunque passata da prima nel girone.