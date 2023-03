Liste d’attesa più corte Operazioni chirurgiche entro trenta giorni per tumori e non solo

In tutta la Asl Toscana nord ovest le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono risultate nell’ultimo anno in significativo miglioramento rispetto al 2019. Lo riferisce la direzione della Asl stessa facendo riferimento alle prestazioni oncologiche indicate dalla Regione Toscana e dal Ministero della Salute da effettuare entro 30 giorni, cioè il tumore della mammella, della prostata, del colon, del retto, dell’utero, del polmone, della tiroide e il melanoma. In generale le percentuali indicate a livello nazionale e regionale, nettamente incrementate rispetto al 2019, sono per l’anno 2022 raggiunte e superate per la mammella, il colon, il retto, il melanoma e la tiroide. Un risultato importante è stato conseguito anche per gli interventi all’utero, di appena 1% sotto la soglia indicata dal Ministero.

In Versilia gli interventi chirurgici per il tumore della mammella vengono eseguiti nel 93,53% dei casi nei 30 giorni, mentre gli interventi chirurgici per il tumore del melanoma sono garantiti entro il mese nel 95,24% (ben al di sopra della soglia ministeriale e regionale del 90%). Per prostata, colon, retto: si è arrivati al 100%. Di pochissimo sotto soglia, il tumore alla tiroide: 88,89%. Il tumore dell’utero invece si attesta al 80,85%. Obiettivo raggiunto al 100% anche per le patologie non oncologiche: protesi d’anca e emorroidectomia, per i quali tutti pazienti di classe A sono stati operati nel 2022 entro i 30 giorni. Infine, l’ospedale Versilia, da una valutazione complessiva di tutte e 17 le patologie oggetto di monitoraggio del Piano di Governo delle Liste di attesa fa registrare un 92,2% di interventi di classe A operati entro 30 giorni.

“Tenuto conto anche che i primi mesi del 2022 risentivano ancora della pandemia Covid con una riduzione dell’attività chirurgica - evidenzia il direttore generale della Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - sono soddisfatta dei risultati ottenuti, che confermano come i cittadini dei nostri territori possano usufruire di servizi di eccellenza in un ambito rilevante e delicato come quello oncologico. In particolare da settembre 2022 la produzione chirurgica ha segnato un importante +8,4% rispetto al 2019 e il merito è di tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel percorso chirurgico e che hanno lavorato con impegno per garantire ai cittadini prestazioni di qualità in tempi rapidi. I nostri professionisti sono la vera forza del sistema sanitario e continuano a dimostrarlo ogni giorno”.

“Ricordo - prosegue la dottoressa Casani – che per rientrare nei parametri abbiamo dovuto agire su diversi fronti, partendo da una diversa distribuzione delle ore di sala operatoria, privilegiando la patologia oncologica, cioè i cosiddetti interventi in classe A. Inoltre, per le patologie a maggiore incidenza si è registrato un significativo aumento delle ore di sala operatoria e anche il percorso di presa in carico del paziente è stato rivisto e reso più tempestivo e completo”.