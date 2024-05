Lista Verona annuncia: "Sgravi per nuovi residenti"

La Lista “Impegno per Stazzema Maurizio Verona Sindaco” annuncia che darà seguito a degli sgravi fiscali per i nuovi residenti che scelgono di venire a vivere nel territorio stazzemese. "Se eletti - spiega Maurizio Verona - destineremo delle risorse del bilancio comunale per azzerare l’addizionale comunale all’Irpef e la tariffa rifiuti per i nuovi residenti di Stazzema. Una strategia che contiamo possa contribuire a far invertire il flusso di migrazioni, come già sta succedendo negli ultimi mesi, periodo nel quale i residenti nel Comune di Stazzema sono tornati sopra la soglia dei 2mila 900. E che per la precisione ad oggi sono a 2mila 909". Sono molte le abitazioni in vendita e sfitte nei paesi di Stazzema soprattutto nelle frazioni più a monte. "Tuttavia si percepisce, soprattutto dopo la fase della pandemia, un lieve nuovo interesse verso le nostre zone che se è vero che sono lontane dai servizi, però garantiscono una qualità della vita superiore rispetto ai centri urbani".