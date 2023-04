Lista Mallegni-FI, ecco i 16 nomi

Una delle tre liste a sostegno della candidatura di Alberto Giovannetti ha preso forma. La compagine unirà la Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto e Forza Italia (le altre sono Lega e Ancora Pietrasanta), con la presentazione dopo Pasqua. "Otto donne e otto uomini. Per noi – dice l’azzurro Massimo Mallegni – le quote di genere non sono un obbligo di legge, ma una cosa normale". Ecco i 16 in lista: l’assessore uscente Francesca Bresciani, Monia Cagetti, Silvia Giannelli, la direttrice del golf Alisei Manola Neri, l’ex assessore Lora Santini, Maria Teresa Alaimo, l’amministratrice dei Pietrasantini docche Annalisa Anitori, il capogruppo uscente di FI Irene Nardini, Michele Evangelisti, il capogruppo uscente di “Pietrasanta prima di tutto“ Giacomo Vannucci, l’ex consigliere Massimiliano Farnocchia, l’ex assessore e medico Ermanno Sorbo, il videomaker Gionata Paolicchi, il medico ed ex consigliere Daniele Taccola, l’ex presidente Pro Strettoia Moreno Fontana e l’ex assessore e membro del Cda di Gaia Simone Tartarini.