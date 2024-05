Lista Luce a Stazzema: "Stop alla continuità Verona"

"La nostra lista nasce con uno spirito civico, libero quindi da qualunque influenza partitica ma dobbiamo ringraziare persone schierate politicamente che ci hanno offerto un aiuto". Il candidato sindaco Baldino Stagi illustra la natura della ’sua’ Luce a Stazzema che si ripropone, dopo cinque anni di assenza, "come alternativa alla lista Verona, con un assetto rinnovato ma con la determinazione di sempre, animata dal bisogno di portare il Comune nei binari della legalità". "La molla che ha spinto i componenti della lista – spiega – è stata l’inaccettabile eventualità di far correre in solitaria Maurizio Verona, da ormai 20 anni a presidio del municipio. I cittadini hanno dovuto subire vessazioni, fino a dover sottostare al pagamento del rinnovo delle concessioni cimiteriali ante 1975. E potremmo citare molti esempi di mala amministrazione come l’inutile e costoso teleriscaldamento di Pruno e Volegno, l’assenza di controllo sulle attività estrattive e l’inquinamento delle falde, l’abbandono dell’area del Col del Cavallo, il tentativo di installarvi il pirogasificatore, l’istituzione dell’Imu su unità collabenti e i debiti enormi per le casse municipali".