L’ispettore va in pensione. Il saluto a Mirco Del Chiaro

Una vita al servizio della pubblica sicurezza, di cui 25 anni trascorsi al Commissariato di Forte dei Marmi con competenza sul territorio seravezzino. L’ispettore viareggino Mirco Del Chiaro è stato ricevuto dalla giunta comunale, per un saluto sulle soglie del pensionamento. Non un atto di formalità, piuttosto di sincera gratitudine e stima per questo ispettore con alle spalle importanti operazioni contro la piccola e grande criminalità, tanto da conservare nel suo archivio dei riconoscimenti importanti attestati tra i quali anche il Cavalierato al merito della Repubblica, consegnatogli nel 2017. La giunta ha espresso gratitudine e riconoscenza per la luminosa carriera, condotta sempre con grande limpidezza e circondato dall’apprezzamento e dalla simpatia delle persone che hanno avuto modo di incontrarlo nel suo operato. A un capitolo che si va a chiudere se ne apre un altro, proprio nella comunità seravezzina: Mirco Del Chiaro, infatti, è stato eletto nella rosa del nuovo direttivo della Misericordia di Seravezza dove riveste il ruolo di vice governatore.