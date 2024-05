Lirica: concorso per giovani talenti. Vetrina internazionale alle Scuderie

Il panorama musicale toscano si arricchisce di un’importante vetrina: il Concorso lirico internazionale Terre Medicee che, dopo una accurata selezione dei partecipanti, giunge alle battute conclusive con la tre giorni – oggi, domani e domenica – alle Scuderie Granducali dove si decreteranno i tre vincitori Il concorso, sotto la direzione di David Boldrini e con la consulenza artistica di Battista Ceragioli, nasce da una sinergia tra la Fondazione, "In corso d’opera" la società di concerti Italian Opera Florence, Alive Events col patrocinio di Regione e Comune. La prima selezione ha portato a individuare una rosa di circa cinquanta giovani che si sfideranno nei tre giorni e ai quali sarà offerta un’opportunità unica, anche in considerazione del fatto che la giuria sarà composta da membri di fama internazionale.

Le selezioni avverranno a porte chiuse da oggi a domenica quando le Scuderie si apriranno al pubblico che, dalle 18 e a ingresso gratuito, potrà seguire le esibizioni dei 15 cantanti ammessi alla finale, con la proclamazione dei tre vincitori.

"L’obiettivo - spiega Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee - è la valorizzazione del patrimonio culturale musicale italiano e dei giovani talenti che avranno in questo modo l’opportunità di farsi conoscere e di esibirsi in alcune produzioni italiane". "C’è un patrimonio di grandi arie che ha risuonato nel corso della storia e che Seravezza intende celebrare" aggiunge il sindaco Lorenzo Alessandrini. Uno dei punti di forza di questo concorso è senz’altro la collaborazione con In Corso d’opera, la realtà fiorentina nata con l’obiettivo di diffondere il patrimonio artistico musicale occidentale, con attenzione all’opera italiana.

"Il mio impegno – commenta il direttore artistico Boldrini – sarà massimo e finalizzato a una progressiva crescita del concorso, perché possa diventare riferimento per l’incremento delle opportunità lavorative dei giovani artisti". I vincitori del concorso internazionale avranno la possibilità di ricoprire i ruoli principali nell’allestimento di un’opera lirica e in altri spettacoli dalla grande risonanza in scambio culturale ed esperienziale con cantanti emergenti, direttore d’orchestra, docenti, cantanti, regista, scenografi e costumisti. "Il concorso - spiega Ceragioli, consulente artistico dell’evento - intende andare oltre la consegna delle borse di studio, che comunque ci saranno: quello che sarà offerto ai vincitori, studenti e non, è la possibilità di un prestigioso debutto, lavorando a fianco di grandi personalità della lirica"