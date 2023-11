L’ira di Italia Nostra: "Montagna di rifiuti"

C’è tanta rabbia, a tutti i livelli, per la piega che ha preso l’inchiesta pubblica su Cava Fornace. Gli ambientalisti, tra cui Italia Nostra Versilia, temono che il via libera ai gestori di aumentare i conferimenti fino a 98 metri avrà effetti devastanti. "Durante la seduta di lunedì – spiegano – abbiamo messo in risalto come una ’montagna’ alta 98 metri, che conterrà oltre 1 milione di metri cubi di rifiuti, sarà quasi impossibile da bonificare e che le popolazioni di quei territori dovranno conviverci in eterno, con le relative conseguenze ambientali. Inoltre abbiamo chiesto che venga messo agli atti l’indagine con cui Arpat lo scorso maggio rilevò un aumento dell’inquinamento, e che venga ascoltata la stessa Arpat in una nuova convocazione".

Delusione anche da parte della giunta per il “no“ di Ottavia Cardillo, presidente della commissione, alla richiesta di sospendere i lavori dato che i gestori del sito potranno consegnare le integrazioni a inchiesta già conclusa. "Cosa sono per lei, presidente, 90 giorni – ha detto il sindaco Alberto Giovannetti, presente all’udienza al Musa con l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori e l’ingegnere comunale Sara Benvenuto – a fronte di anni durante i quali una comunità potrebbe veder crescere una discarica senza aver neppure la possibilità di capire perché? Si parla di correttezza, trasparenza, ascolto del territorio: si pensa di ascoltarlo quando ormai non servirà più? Non si può ridurre tutto a una mera questione tra uffici quando c’è una contrarietà istituzionalizzata alla discarica da parte del consiglio regionale e dei comuni della Versilia storica. Non ci arrendiamo: in conferenza dei servizi faremo pesare più che possiamo la nostra volontà di chiudere Cava Fornace".

d.m.