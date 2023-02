L’ira Di Del Ghingaro sul Piazzone Vuol chiedere i danni agli esercenti

"A la guerre comme à la guerre". L’annuncio di nuovi ricorsi contro l’affidamento del mercato di Piazza Cavour alla Genimm Srl, fatto da alcuni commercianti del Piazzone, ha scatenato la reazione del sindaco Giorgio Del Ghingaro. Che sembra intenzionato a langiare la guerra senza quartiere. Nel mirino ci sono anche coloro che hanno fatto revocare dal Ministero della cultura il nulla osta per la ristrutturazione del Belvedere di Torre del Lago. Stamani ci sarà una videoconferenza del sindaco con gli avvocati che hanno tutelato il Comune vincendo tutti i gradi di giudizio sulla vicenda del Piazzone: vogliono valutare la possibilità di citare i commercianti ricorrenti per danni d’immagine alla città e per i ritardi nell’avvio dei lavori del mercato; e l’ipotesi di deferire agli ordini profession"ali i professionisti che hanno assistito i ricorrenti al Tar e al Consiglio di Stato, sull’eventuale base della presunta insussistenza dei motivi addotti nei ricorsi stessi. "Non ce la fanno – ha scritto ieri il sindaco sulla sua pagina Facebook – Hanno perso tre ricorsi sul rifacimento del Mercato di Piazza Cavour, dico tre. Hanno bloccato la riqualificazione per due anni, perchè secondo loro il privato che si è aggiudicato il il Project avrebbe potuto lo...