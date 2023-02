L’ira del Piazzone contro la giunta "Presenteremo altri ricorsi al Tar"

Vinti ma non domi. I commercianti del Piazzone che hanno perso il ricorso al Consiglio di Stato contro l’affidamento del mercato alla Genimm ribattono ai commenti dei politici vicini alla giunta Del Ghingaro e annunciano nuovi ricorsi se e quando la società che ha ottenuto per 40 anni dal Comune la gestione delle concessioni notificherà i nuovi obblighi contrattuali ed economici a carico degli esercenti.

L’intervento è firmato da Antonio Batistini, Stefano Lazzarini, Marina Giannecchini, Marinella Giannecchini e Sabrina Serdoz: "Siamo amareggiati dalle fuorvianti dichiarazioni contro i commercianti del Piazzone da vari esponenti politici e amministratori. Da decenni lavoriamo onestamente nella piazza, pagando regolarmente quei canoni di concessione che, nel totale, avrebbero consentito ad amministratori lungimiranti di utilizzare il gettito per fare un investimento pubbblico che si sarebbe ripagato da solo. Smentendo quanto dichiarato dal sindaco, nessun blocco delle procedure è mai stato attuato da noi: mai abbiamo chiesto al Tar o al Consiglio di Stato di sospendere i provvedimenti. Se il Comune avesse voluto andare avanti, avrebbe potuto farlo in tutta serenità. La verità è che il Comune non ha proceduto perché le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori non ci sono, a partire da quella più delicata, della Soprintendenza. Così, peraltro, ha risposto dal dottoressa Pagni a una specifica missiva recentemente inviata al Comune".

"I nostri ricorsi – proseguno i commercianti – sono promossi a tutela di posizioni che l’amministrazione comunale non solo mai si è sognata di coinvolgere ma ha palesemente scelto di ignorare in modo sprezzante, arrivando addirittura a pregiudicare l’onorabilità dei professionisti che ci assistono. Prova ne sia che sono stati avviati i procedimenti di revoca delle nostre concessioni, ma sono sospesi proprio in attesa di concludere gli iter autorizzativi che già ci siamo riservati di impugnare . A ciò si aggiunge il profondo silenzio dinanzi all’obbligo di indennizzo delle attività esistenti: a specifica domanda da noi fatta sul punto, mai è pervenuta una risposta. La nostra posizione resta quella di tutelare il decoro e la dignità dei luoghi in cui lavoriamo e che, ancor oggi, giacciono dimenticati, insieme alle famiglie che si vedono private del futuro e della visione del loro lavoro. Se i nostri ricorsi, passati e futuri, irriteranno qualcuno, ne saremo dispiaciuti, ma vorrà dire che gli atteggiamentidi indifferenza e chiusura ci costringeranno ad andare avanti. Finché ci saranno silenzio, derisione e negazione del dialogo, non ci sarà altra strada, per noi, che rivolgersi agli organi di giustizia".