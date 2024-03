L’ira dei tassisti: "Ci hanno tolto un altro stallo"

Dicono che in nessun altro posto in Italia gli stalli riservati ai tassisti sono inferiori al numero di operatori. Tre stalli per cinque tassisti: succede in piazza della Stazione, dove lunedì il Comune ha trasformato una delle postazioni dei tassisti in un posto per i disabili. Dei sei posti lato mare, pertanto, da oggi ce ne sono tre per i tassisti, due per i disabili e uno per il carico e scarico. "Tra l’altro – ironizza Giovanni Di Vita (nella foto) a nome dei colleghi – quelli dei disabili non sono nemmeno vicini in quanto separati dal carico e scarico. In ogni modo è un caso più unico che raro che gli stalli siano meno delle licenze, lo capirebbe anche un bambino che i conti non tornano. Senza contare che, per un errore burocratico, due licenze hanno lo stesso numero, il 3. E poi hanno fatto le strisce nuove senza nemmeno toccare le nostre, ormai quasi invisibili. Cosa che giorni fa abbiamo fatto presente all’amministrazione comunale".

Lo stallo tolto ai tassisti a favore dei disabili è soltanto l’ultimo tassello di un depotenziamento del servizio dopo che di recente il Comune ha deciso di sopprimere i due stalli in piazza XXIV Maggio a Tonfano e quello all’ingresso della Versiliana sul viale Morin, stalli che erano stati istituiti nel 2000. Di Vita dà poi uno sguardo alla piazza della Stazione e indica, come se non bastasse, altre due magagne. "In estate l’aiuola centrale cresce a dismisura e ci nasconde alla vista di chi viene dalla città. Inoltre – conclude – non potendo andare in piazza Carducci, a senso unico monti-mare, significa che se chiama un cliente dalla piazza dobbiamo fare il giro largo dall’area Lotti, cosa che fa lievitare la tariffa di 3 euro. Diamo un servizio pubblico e il Comune dovrebbe fare in modo di renderlo fluido e senza aggravio di tempi e di costi".

d.m.