Lions club. Il veglione di raccolta fondi

Il binomio Carnevale-solidarietà ha un cuore che da sempre batte forte. Lo dimostra la doppia iniziativa “I colori del mondo“ promossa dai Lions club Viareggio Versilia host e Viareggio Riviera il 17 febbraio alle 20 alla Capannina di Forte dei Marmi. Il veglione mascherato ha infatti l’obiettivo di destinare parte del ricavato della festa in maschera alla Casa rifugio per donne vititme di (Lcif) nell’ambito del percorso del “Codice rosa”. Donne, sovente con figli piccoli, costrette a lasciare la propria casa per sottrarsi ad abusi e violenza. Queste donne, tramite forze dell’ordine, prefettura e magistratura, sono accolte in strutture, ovviamente segrete, che le accolgono nell’attesa di trovar loro luoghi e nuove vite. Strutture che hanno necessità di manutenzione, così come di elettrodomestici, culle e giochi per bambini che i Lions viareggini da anni contribuiscono a fornire.

"I nostri club – spiegano i due presidenti Luca Lunardini (nella foto) e Maurizio Bartolomei – da anni sostengono, anche finanziariamente, la Casa rifugio per donne sottoposte a violenza. E la serata di sabato prossimo in Capannina sarà una delle tappe del nostro aiuto. Buona parte del ricavato della serata andrà a loro. Un contributo sarà anche destinato alla Lions club international Foundation, organizzazione internazionale capace di intervenire direttamente in aiuto in ogni parte del mondo a fronte di calamità, come sanno i concittadini dell’entroterra toscano colpiti dalla tragica alluvione dei mesi scorsi. Un grande grazie a tutti coloro che vorranno partecipare a una serata che vuole essere rivolta a chi più ha bisogno". Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 335-8262677 o il 339-7715462.