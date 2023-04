L’invasione dei cinghiali Danni alle colture agricole

"Sono dieci anni che combattiamo contro i cinghiali". Ad affermarlo è Ido Mariani, proprietario della Tenuta Mariani a Massaciuccoli. "Ogni anno a luglio impieghiamo venti giorni per mettere reti alle vigne che abbiamo a Massaciuccoli, San Macario e a Villa Borbone. In quest’ultima coltivazione abbiamo subito danneggiamenti per il 30%, mentre la rete messa a San Macario ci è costata 9 mila euro". Ma il problema non sembra risolversi. "La siccità fa avvicinare i cinghiali sempre più alle zone abitate, senza che vengano trovate soluzioni".

La Coldiretti Toscana stima all’80% i danni causati alle coltivazioni: solo nel 2021 sono stati denunciati 1,4 milioni di euro di danni imputabili ai cinghiali, in aumento del 16% rispetto all’anno prima. Cifre sui danni denunciati in difetto, secondo Coldiretti Toscana che stima in 300 mila gli esemplari, uno ogni 12 toscani, diventati nel frattempo sempre più una minaccia per la circolazione stradale con 67 incidenti in quattro anni. Sempre Coldiretti Toscana aveva stilato la prima mappa delle strada ad alto rischio dove la presenza di cinghiali, e di altre specie selvatiche, rappresentano una minaccia costante alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti. In tutto una cinquantina tra strade regionali, provinciali e comunali dove si sono verificati incidenti, anche mortali, tra cui il viale dei Tigli a Viareggio, documentate dalle cronache o oggetto di segnalazioni ripetute di attraversamento di cinghiali ed altre specie da parte degli agricoltori.

Alice Gugliantini