L’invasione dei bikers Tra turismo e Carnevale Due giorni a tutta moto

VIAREGGIO

Turismo, Carnevale e passione. Gli ingredienti della straordinaria due giorni, ideata da Versilia Chapter con il patrocinio del Comune e della Fondazione Carnevale. Evento che ha avuto il suo apice nella giornata di ieri alla Cittadella del Carnevale, alla presenza dell’assessore Alessandro Meciani, dei vertici della Fondazione Carnevale e di tutte le maschere rionali. ‘Sapore di Mare’ è stato un vero e proprio moto raduno di bikers, oltre 800, che hanno letteralmente invaso Viareggio e la Versilia. "È stato un evento fantastico – sottolinea Sandro Torcigliani, uno dei responsabili di Versilia Chapter – e partecipato, tanto da richiamare quasi mille persone, che hanno pernottato, mangiato e colorato la città". Turismo quindi, passione con la presentazione dei modelli più variegati di moto, soprattutto Harley Davidson in circolazione, e Carnevale perché agorà del raduno è stata la Cittadella, da dove gli appassionati sono partiti per un giro in città. "Siamo appassionati di moto, è vero – dice ancora Torcigliani –, ma io, come tanti, sono appassionato di Carnevale e così abbiamo avuto anche l’occasione di fare ammirare, ai tanti bikers arrivati da ogni dove, quale straordinaria struttura abbiamo. Questo è un evento che vogliamo ripetere perché porta tanto turismo sano".

Sergio Iacopetti