"L’intesa era di non andare". Zambito smentisce Barsotti

VERSILIA

Cova il fuoco sotto la cenere in casa del Pd. E, ancora una volta, a tenere surriscaldato il dibattito è la vicenda della trasformazione dell’Ex Cisam di San Piero a Grado in centro di addestramento per i reparti speciali dei carabinieri. Il caso, come i lettori ricorderanno, è scoppiato lo scorso 18 settembre, quando durante la seduta della Comunità del Parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli il vicesindaco di Massarosa, Damasco Rosi (Pd), astenendosi ha garantito il numero legale (la sua presenza valeva doppia dal momento che rappresentava anche il presidente della Provincia, Luca Menesini). Un’astensione che, nel garantire il numero legale, ha consentito alla Comunità di dare il via libera (con il voto favorevole del presidente del Parco Lorenzo Bani e dei sindaci di Pisa Michele Conti e di Viareggio Giorgio Del Ghingaro), all’accordo già sottoscritto al ministero della Difesa il precedente 6 settembre con la firma tra gli altri del presidente della provincia di Pisa (nonché sindaco di Vecchiano) Massimiliano Angori. Nei giorni successivi un consigliere comunale di Pisa del Pd, Enrico Bruni, aveva accusato Rosi di "non avere rispettato l’accordo" interno ai Dem (con la benedizione anche del segretario regionale Fossi) "di disertare la riunione della Comunità del Parco". Immediata la replica della sindaca di Massarosa, Simona Barsotti che aveva negato l’esistenza di un accordo. Ma adesso è la senatrice Ylenia Zambito, in un’intervista a sull’edizione pisana del nostro giornalea, a confermare l’esistenza di quell’accordo. "Angori e Di Maio (sindaco di San Giuliano Terme, ndr) – afferma la senatrice Zambito – hanno fatto bene a non partecipare al voto: non si poteva prendere alcun impegno in quelle condizioni. Posizione peraltro concordata con il Pd regionale". Una smentita (alla sindaca Barsotti) e una sottolineatura non di poco conto visto che arriva da una delle palamentari più vicine alla segretaria Dem Elly Schlein.

Non solo. Nella stessa intervista la senatrice Zambito evidenza che "l’area del Cisam è di proprietà demaniale e nella disponibilità militare quindi, se fosse deciso di realizzare lì la nuova base dei carabinieri, l’iter autorizzativo potrebbe escludere gli enti territoriali dalla fase decisionale". Insomma il parere chiesto alla Comunità del Parco è una mera "cortesia" tesa a coinvolgere appunto i territori locali. Dunque una stoccata anche al presidente del Parco, Lorenzo Bani, che nel pieno della bufera (pur avendo firmato il protocollo al Ministero della Difesa) aveva sostenuto che "non c’è alcun procedimento definito, né tantomeno un progetto. Solo quando ci sarà potremo iniziare tutto l’iter e, solo allora, la Comunità del Parco si esprimerà". Insomma alla fine il Pd (pisano e versiliese) si sarebbe azzufatto sul nulla. O, meglio, senza neanche conoscere l’iter amministrativo. Il che, forse, è anche peggio che azzuffarsi sul nulla.

Red Via.