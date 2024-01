"L’interruzione elettrica era stata correttamente annunciata"

VIAREGGIO

In riferimento all’articolo “Parrucchiere senza corrente. Nessun avviso del distacco”, pubblicato ieri su queste pagine, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver effettuato tutte le verifiche del caso. In particolare, "come previsto dalla normativa vigente in materia, il 22 gennaio la società elettrica – ribadisce – di aver informato i cittadini dell’interruzione temporanea del servizio elettrico, attraverso affissioni nella zona interessata, in programma il 25 gennaio per l’esecuzione di un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico". E-Distribuzione, spiacente per il disagio, ha comunque contattato la cliente per fornire tutte le spiegazioni, informando anche che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica.