L’intelligenza delle foglie d’autunno

Nelli

Sovrana è l’incertezza, e si nutre di grandi e piccoli interrogativi. Putin lancerà i missili nucleari? A Pasqua i turisti verranno in Versilia, o andranno ancora a sciare? Caratteristica di ogni animale è lo spirito di sopravvivenza: se non ci fosse, le specie si estinguerebbero. Per sopravvivere ai pericoli della savana la gazzella non ci pensa, ma sta sul chi vive. Come facevano gli ominidi: poi hanno cominciato a pensare, e a credere. La tecnologia invece mostra che non si può più credere neppure ai propri occhi. E di questo passo, l’intelligenza artificiale costruirà realtà molto poco virtuali. Un film già visto, si intitolava "Matrix". Per arrivare a questo bisognava stravolgere la scuola, modificare l’apprendimento, distruggere lo studio del passato, creare una nuova umanità. Che sa fare cose incredibili rispetto a chi ci ha preceduto, ma non sa quasi nulla di chi ci ha preceduto e rischia di ripeterne gli errori, ingigantiti però dalla tecnologia. Ma tutto questo che ha a che fare con la Versilia? Molto: la globalizzazione ha eliminato barriere, separazioni, differenze naturali. Un insetto si riproduce in estremo Oriente, e seccano le palme della Passeggiata di Viareggio. Una compagnia aerea lascia lo scalo di Pisa, e spariscono i turisti americani. Un granchio appare all’improvviso, e addio spaghetti con le arselle. Piccolezze, nell’economia dell’universo. Nella gravitazione universale, se ci siamo o non ci siamo, non cambia mica nulla. Quella goccia d’acqua che scende nel film "Ipazia" è molto indicativa. Fa venire a mente Montale: "Ho contemplato dalla luna, o quasi, il modesto pianeta che contiene

filosofia, teologia, politica,

pornografia, letteratura, scienze, palesi o arcane. Dentro c’è anche l’uomo, ed io tra questi. E tutto è molto strano.

Tra poche ore sarà notte e l’anno finirà tra esplosioni di spumanti e di petardi. Forse di bombe o peggio, ma non qui dove sto. Se uno muore non importa a nessuno purché sia

sconosciuto e lontano".