Lingua italiana insegnata a venti stranieri

Inclusione e integrazione passano anche dall’apprendimento della lingua italiana. È lo spirito della prima edizione del progetto “Italiano per me” promosso dalla Croce Verde e ideato e gestito dalle tre insegnanti e socie dell’associazione Laura Macchiarini, Teresa Manca e Marilena Pintus. Rivolta agli stranieri residenti a Pietrasanta o nei comuni limitrofi, l’iniziativa è terminata lunedì (nella foto) alla presenza anche del presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche. "Il progetto – spiega – nasce come risposta all’esigenza degli stranieri di comunicare in modo efficace nella vita quotidiana per affrontare le incombenze legate alla gestione della famiglia o in ambito lavorativo. Ma si è rivelata un’esperienza preziosa anche per costruire un dialogo sempre più consapevole tra persone appartenenti a culture diverse, utile per la costruzione di una società multiculturale inclusiva. È nostra ferma intenzione proseguire l’esperienza nei prossimi anni".

Il corso ha visto la partecipazione di 17 iscritti, in prevalenza donne, provenienti da nord Africa, Sudamerica, Usa e Madagascar. "Il progetto – dice Laura Macchiarini, coordinatrice delle insegnanti – ha evidenziato che a Pietrasanta e dintorni c’è una presenza consistente di stranieri, invisibile ai più, che hanno bisogno di un’offerta formativa come la nostra. Siamo andati incontro a esigenze eterogenee ma fondamentali per un inserimento concreto nel nostro territorio. La conoscenza della nostra lingua risulta fondamentale per il reperimento e la conservazione del posto di lavoro. Abbiamo avuto, ad esempio, il caso di una corsista che ha dovuto rinunciare al posto di badante per problemi di comunicazione". Il prossimo corso partirà a ottobre alla sede della Croce Verde, in via Capriglia.