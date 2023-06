L’inglese senza segreti Svelato da Arnolieri

VIAREGGIO

"An Unconventional Literature" (edizioni Il Molo, 196 pagine, 15 euro) è il quindicesimo libro del nostro collaboratore Giulio Arnolieri. Nonostante il titolo, il volume è in italiano e il sottotitolo, "Breve viaggio nelle letterature in inglese accompagnati da dischi, film e altro", fa capire che il taglio dell’opera non è assolutamente serio, ma decisamente divulgativo. L’idea di partenza è nata nel periodo della didattica a distanza legata alla pandemia Covid: per cercare di mantenere vivo l’interesse dei suoi studenti confinati davanti allo schermo di un computer l’autore ha provato a parlare di letteratura più come farebbe un giornalista che come un docente di liceo linguistico. Da lì ai collegamenti con la musica rock, i cantautori italiani, il cinema, il fumetto, spaziando in quest’ultimo settore, dai super eroi ai graphic novels, il passo è stato relativamente breve. Ne sono venuti fuori 14 capitoli che si leggono piacevolmente, partendo dalle origini, arrivando al ‘900 e spaziando dalla letteratura inglese a quella nordamericana. Non è, non voleva né poteva essere, una storia della letteratura quanto piuttosto un elogio della lettura e un amo lanciato, con la speranza che anche i nativi digitali, fra un social e un video, trovino piacere per scoprire o riscoprire autori di ieri, ma ancora attuali. Il libro viene presentato questo pomeriggio alle ore 18 al Teatro estate nella pineta di Ponente. L’autore risponderà alle domande di Gian Luca Muglia delle edizioni Il Molo. Ingresso libero.