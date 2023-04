L’inganno Un abbraccio e lo rapina del Rolex

"Ciao, da quanto tempo...". Si è avvicinata così, come ci si avvicinerebbe a un vecchio amico che non si vede ormai da una vita. E poi l’ha abbracciato. Quel gesto d’affetto, però, si è trasformato in una rapina.

Vittima un ultracinquantenne, di origine francese ma residente a Pietrasanta, a cui la giovane donna ha strappato dal polso un prezioso orologio. Un Rolex da quanto si apprende.

Il colpo è avvenuto ieri mattina si lungomare di Tonfano, a pochi passi dal pontile. Sono bastati pochissimi secondi, quell’attimo di smarrimento della vittima, per metterlo a segno. La donna, che secondo la testimonianza resa dall’uomo potrebbe essere originaria dell’Est, ha agguantato il cinturino dell’orologio e poi l’ha tirato con violenza finché non ha ceduto. Con il bottino tra le mani si è poi dileguata, facendo perdere in fretta le sue tracce. Mentre la vittima, oltre al danno materiale, ha rimediato anche una ferita.

A indagare sono adesso gli agenti del Commissariato di Polizia di Forte dei Marmi, che oltre ai dettagli raccolti dal racconto dell’uomo cercheranno altri indizi anche dai video delle telecamere di sorveglianza della zona per arrivare a identificare la responsabile della rapina. Con l’abbraccio, ma pur sempre una rapina.