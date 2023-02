L’Informagiovani trasloca: Il servizio da martedì sarà spostato in via Rosselli

Trasferimento in vista per l’Ufficio Informagiovani di Querceta che lascerà la Casa dei giovani per aprire il nuovo sportello, martedì prossimo al primo piano nella sede distaccata del Comune, in via Fratelli Rosselli. Un servizio gestito dalla Cooperativa sociale Cassiopea, che rappresenta un prezioso punto di riferimento principalmente per i giovani dai 15 ai 35 anni. L’Informagiovani del Comune promuove non solo informazioni riguardanti la ricerca del lavoro, ma anche quelle inerenti le possibilità di spendere il proprio tempo libero al di fuori degli impegni scolastici o lavorativi, fornendo ai giovani la possibilità di prendere parte a diversi progetti oppure di vivere esperienze formative nel settore del volontariato.

Tra i principali servizi offerti, infatti, ricadono quelli inerenti la scuola, l’università e la formazione professionale, il lavoro con il prezioso supporto nella compilazione del curriculum vitae, le opportunità di accedere a bandi e finanziamenti, le occasioni di studio e lavoro all’estero, il servizio civile universale. Un servizio che è ormai un consolidato punto di riferimento per i giovani, come testimoniano i dati: nel corso del 2022 gli utenti sono stati 550, di questi 432 si sono rivolti per informazioni di lavoro, 75 per corsi e tempo libero, 43 per orientarsi nel campo della formazione. Inoltre, sempre l’anno scorso, l’Informagiovani ha attivamente collaborato agli orientamenti universitari e per la scuola superiore organizzati dal Comune. Lo sportello in questi giorni di trasloco sarà contattabile solo per email, all’indirizzo [email protected] e al nuovo numero 0584757730. Lo sportello sarà riattivato martedì e aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 13, il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.