L’inferno in collina Quelle lingue di fuoco seminarono il panico "Uno choc per tutti"

Un anno fa, Massarosa viveva il suo momento più buio. Nella notte del 18 luglio, a Bozzano divampava l’incendio che per giorni e giorni ha bruciato ettari di bosco sulle colline, mettendo in pericolo diversi paesi. Per ricordare l’anniversario, sono state organizzate varie cerimonie: la prima sarà oggi alle 21,15 al Centro civico di Massarosa, con il racconto delle varie testimonianze e la rassegna fotografica dei paesi coinvolti. Domani ci si sposta in sala consiliare, dove alle 18 ci saranno altre testimonianze, corredate da reportage fotografico, mentre alle 19,30 al Belvedere di Montigiano saluti istituzionali e lettura del messaggio scritto dal cardinale Zuppi. Si chiude sabato alle 20,30 a Pieve a Elici, in Sala San Giovanni, con l’inaugurazione di due mostre fotografiche sull’incendio e la rinascita.

Tra coloro che hanno vissuto i drammatici momenti del maxi rogo in prima persona c’è Fabio Zinzio, assessore alla protezione civile

Assessore, qual è il primo ricordo che le viene in mente?

"La prima sera dell’incendio, sul posto c’era l’ex assessore Francesco Mauro. Essendo di Bozzano, era lui a seguire le prime operazioni. In un primo momento ci rassicurò dicendo che le fiamme erano sotto controllo; poi, a mezzanotte, ha richiamato: il fuoco era scappato e c’era bisogno di più gente possibile".

Sono stati momenti forti…

"Eravamo tutti sul pezzo. Sono partito il lunedì sera e sono tornato a casa il giovedì mattina, quando la situazione era tranquilla. Di momenti duri ne abbiamo vissuti tanti. Quando siamo andati a fare l’evacuazione in via della Costa, a Pieve a Elici, c’erano dei turisti tedeschi chiusi in casa che non sentivano niente. Avevano il fuoco a due passi. Siamo andati a battere alla porta, avevano un bimbo di cinque o sei anni, l’età di mia figlia grande: quando li abbiamo portati via, il bimbo stringeva al petto un orsacchiotto. Mi vengono i brividi a ripensarci. O ancora alla Polla del Morto, quando ci siamo accorti che il fuoco stava prendendo il sopravvento e la sindaca non voleva venire via, nonostante stesse prendendo fuoco tutto, perché c’era un cavallo da mettere in salvo".

Come procede la messa in sicurezza del territorio?

"Bene. Nelle scorse settimane abbiamo concluso gli interventi di salvaguardia. Ora servono altri 40mila euro per l’apertura della pista forestale che collega il Colle di Loglia con la Panoramica tra Fibbialla e Montigiano: è un passaggio importante per i mezzi di soccorso e le risorse le abbiamo trovate. Sul reticolo idraulico, tra gli interventi del Consorzio e quelli che abbiamo fatto noi, è andata bene. C’è stato l’episodio alluvionale di Bozzano del 3 novembre, ma siamo comunque riusciti a salvaguardare l’incolumità delle persone. Per quanto riguarda la sicurezza di versanti e reticoli, siamo al 90 per cento. Per la pulizia dei boschi, invece, servirà più tempo perché ci sono maggiori difficoltà. Ma è un impegno che ci siamo presi un anno fa a Montigiano, e andremo avanti".

Un altro tema fondamentale è la prevenzione.

"Abbiamo lavorato molto con le scuole per sensibilizzare i bambini. In questo modo, il lavoro ricade a cascata su tutta la famiglia. Non è tempo perso e tutto quel che viene fatto darà i suoi frutti sul medio e lungo periodo".

Daniele Mannocchi