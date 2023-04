Linee telefoniche in tilt al Varignano Guasto risolto dopo alcuni giorni

Giorni complicati per quanto riguarda i servizi anche a Largo Risorgimento, alle porte del quartiere Varignano, dove l’inizio della settimana è stato caratterizzato da un guasto della linea telefonica che ha lasciato diverse utenze senza rete fissa e mobile. "Da giorni siamo senza telefono e soprattutto senza internet – racconta un residente –, con tutti i disagi del caso. In questa zona abbiamo ragazzi che studiano e che hanno bisogno della connessione, e soprattutto attività commerciali e gli studi dei liberi professionisti che necessitano di questo servizio per lavorare. Un’interruzione del servizio, per qualsiasi motivo, ci può stare. Ma non è accettabile restare isolati per un lasso di tempo così ampio".

Il problema, spiega ancora il cittadino, si è protratto in modo continuativo, senza alcuna possibilità per gli abitanti della zona di ristabilire un minimo di attività sulla rete telefonica. "La Nazione" ha contattato Telecom, e il gestore ha fatto sapere che l’intervento risolutivo per lenire i disagi della cittadinanza è stato portato a termine nel pomeriggio di ieri.

"A noi risulta che la linea sia rientrata in funzione – la ricostruzione dell’azienda di telecomunicazioni –, grazie a un intervento che si è concluso nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge; ndr). Abbiamo individuato un guasto a un armadio di distribuzione: ha smesso di funzionare un paio di giorni fa per un problema all’alimentatore che ha comportato una riparazione più complessa delsolito. In ogni caso, il problema è stato superato e la linea è tornata a funzionare regolarmente".

RedViar