Linea sovraccarica: esplodono luci e impianti

di Daniele Masseglia

Lampadine che esplodono, contatori in fiamme, fumo dalle prese della corrente e una miriade di elettrodomestici fuori uso a partire dalle caldaie. Un inferno quello vissuto da circa 30 famiglie, più alcune attività, in via Tre Luci a Porta a Lucca. Complessivamente si parla di decine di migliaia di euro di danni, con le richieste di rimborso in partenza all’indirizzo di Enel. L’episodio, avvenuto venerdì, è legato a un intervento da parte di E-distribuzione sulla rete. Gli operai hanno saltato la fase del “neutro“ e questo ha comportato un sovraccarico incredibile, con 380 volt finiti su una linea che ne supporta solo 220.

Dopo tre ore la situazione è tornata alla normalità, lasciando però dietro di sé una lunga scìa di “vittime“ buttate via senza alcuna possibilità di recupero: caldaie, caricabatterie, decoder, lavatrici, lavastoviglie, televisori, stufe a pellet, frigoriferi, lampadine, neon, phon, microonde, stampanti, amplificatori stereo, rooter e quant’altro. Emblematico il caso di Loredana Lupoli, 80enne che vive da sola e al momento non può riscaldare casa. "Verso le 12,30 – racconta – i neon in cantina hanno cominciato a funzionare male. Sono tornata in camera e appena ho pigiato l’interruttore sono saltate tutte le lampadine. Per fortuna forno e lavatrice erano spenti: ho paura a riaccenderli. Le mie figlie mi hanno ricomprato il frigo, ma non ho soldi per cambiare la caldaia. Mi vestirò come fossi all’Abetone e dormirò con due piumoni. Sto usando la borsa dell’acqua calda dopo averla fatta bollire sui forni a gas, proprio come si usava fare una volta". I vicini, che le stanno dando una mano, hanno avuto danni da 2mila a 5mila euro. "Gli sbalzi di corrente – spiegano Marina Colnaghi e il figlio Giusva Gallarati – hanno compromesso molti elettrodomestici. Sono state scene terribili, tra tv che prendevano fuoco, scintille e luci che scoppiavano. In 10 anni la cabina che seve le nostre abitazioni ha avuto problemi almeno 5-6 volte". Disagi anche alla carrozzeria, dove il contatore ha preso fuoco, in un laboratorio di marmo (saltati una plafoniera e due neon) e al centro estetico, dove clienti e dipendenti sono uscite spaventate a causa di lampade che esplodevano, fumo dalle prese e guasti a telefono, modem e registratore di cassa.

Contattata dal nostro giornale, Enel ammette la propria responsabilità: "I clienti devono fare apposita domanda di rimborso, tramite assicurazione, attraverso i canali ufficiali quali pec e sito internet. L’importante è prendare nota e dettaglio degli oggetti danneggiati, insieme alle perizie e le spese per il riacquisto o la loro sostituzione".