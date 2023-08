Linea ferroviaria e Pnrr Salvini incontra i sindaci

FORTE DEI MARMI

Dopo la sforbiciata ai progetti del Pnrr da parte del governo è scattato l’allarme nelle amministrazioni comunali. Anche perché si tratta di un bel gruzzolo da 16 miliardi. Mica noccioline. Poco meno dell’8% del totale dei fondi concessi dalla Ue per favorire la ripresa economica dopo la pandemia di Covid. Secondo i piani della cabina di regia di Palazzo Chigi verrà presentata, prima in Parlamento e poi a Bruxelles, una proposta di modifica relative a 144 misure contenute nel piano Recovery per l’Italia: si va da meri cambi formali alla riprogrammazione di risorse all’interno dello stesso progetto. Poi c’è il capitolo sul definanziamento, che appare quello destinato ad accendere la maggiore contesa politica, con il quale vengono espunte opere valutate non realizzabili entro il termine ultimo del piano nel 2026 per salvaguardarle attraverso la copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al Pnrr e i fondi delle politiche di coesione.

Inevitabile, quindi, che all’interno delle avarie giunte comunali si siano accese le antenne. Non fosse altro per capire se, tra i progetti messi in cantiere (molti anche già approvati) siano tra quelli che riceveranno tutte le risorse previste. Per qualche Comune potrebbe essere "un bel problema da affrontare", osservano all’interno degli uffici delle ragionerie generali. Si inserisce in questo contesto l’iniziativa assunta dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi in qualità di presidente dell’Ambito Turistico, di chiedere un incontro con il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Un incontro con tutti i sindaci della Versilia in programma, proprio questa mattina nel palazzo di piazza Dante, a cui dovrebbe prendere parte anche il presidente della Provincia Luca Menesini. Anche perché al primo punto dell’ordine del giorno c’è il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Firenze che può portare ricadute positive per l’intera Versilia e Viareggio nell’ottica di più rapidi collegamenti tra la costa e il capoluogo regionale. Ma non sarà, certo, l’unico tema. I sindaci aspettano rassicurazioni sull’arrivo dei fondi Pnrr per la messa a terra dei tanti progetti in cantiere. Un incontro istituzionale (da qui la presenza di tutti i sindaci) e non politico. Anche se la Lega, appena, saputo dell’invito fatto da Murzi a Salvini si è organizzata per essere presente con i suoi esponenti di punta: dall’eurodeputata Susanna Ceccardi, alla parlamentare Elisa Montemagni al consigliere regionale Massimiliano Baldini.

Red. Via.