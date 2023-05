L’incubo delle classi pollaio Genitori sul piede di guerra "Non tagliateci le sezioni"

Le famiglie degli alunni iscritti alla prima media del comprensivo "Sforzi" per l’anno scolastico 202324 con indirizzo inglese potenziato protestano contro la decisione di tagliare la quarta sezione, e cioè proprio quella con il potenziamento della lingua straniera. Per far sentire la propria voce, hanno mandato una lettera all’ufficio scolastico provinciale e regionale.

"I nostri figli, con il supporto di genitori e insegnanti, hanno scelto un indirizzo proposto nel piano dell’offerta formativa – scrivono –; il progetto della continuità, affrontato nei mesi precedenti all’iscrizione, ha portato a una scelta ben precisa che viene ora da voi disattesa, adducendo la giustificazione di una carenza numerica. Sottolineiamo che queste 73 iscrizioni sarebbero sufficienti, secondo il DPR 812009 che stabilisce il numero minimo nella formazione di una classe, a garantire la permanenza della quarta sezione contribuendo, altresì, a innalzare la qualità anche nelle altre classi prime che, altrimenti, si troverebbero sovraffollate, con tutti gli aspetti negativi che ciò comporta".

Oltre tutto, il potenziamento della lingua inglese non è l’unica offerta sfumata. "Molti ragazzi che, con convinzione e in prospettiva, avevano optato per l’inglese potenziato, si sono trovati privati anche della possibilità di essere inseriti nell’indirizzo musicale trasversale che l’Istituto aveva tentato di richiedere per offrire un ulteriore arricchimento all’offerta formativa. Ergo, la nostra scuola è stata profondamente colpita da una mentalità aziendale e ragionieristica che identifica gli alunni nei soli numeri ed è disposta a togliere, impoverire, piuttosto che a mantenere od offrire un qualcosa in più, capace di contribuire in maniera proficua alla crescita dei ragazzi".

"La scuola, nel nostro territorio, rappresenta un fulcro, il centro delle attività ed è motore di socializzazione – continuano i genitori –; togliere alla scuola significa, quindi, depauperare il territorio stesso, dal momento che le famiglie sposteranno i figli altrove, nella speranza di trovare quello che a noi state togliendo. Chiederemo il supporto delle altre famiglie, in quanto siamo convinti che classi numerose, soprattutto alla luce di ciò che il Covìd ci ha insetgnato, non siano qualitativamente valide. Noi non stiamo chiedendo una sezione aggiuntiva o un qualche servizio in più – sottolineano i genitori –; stiamo chiedendo che venga mantenuto l’assetto della nostra scuola, perché i numeri minimi ci sono, e che venga rispettata la scelta operata dai nostri figli. Ripetiamo cocientemente e con convinzione".

Daniele Mannocchi