L’incontro con Ansfisa "Manca ancora sicurezza"

Per ironia della sorte proprio mentre i familiari delle vittime della strage del 29 giugno 2009 erano a colloquio con Ansfisa (l’agenzia per la sicurezza ferroviaria) a Firenze, si è verificato un nuovo grave incidente sulla linea ferroviaria proprio a Firenze con il coinvolgimento di un treno merci. "Da 14 anni – ricordano i familiari delle vittime con un comunicato diramato ieri – siamo mobilitati per la sicurezza del trasporto, per rivendicare l’antisvio. Da oltre un anno siamo a fianco dei ferrovieri del trasporto merci che scioperano per le condizioni di lavoro e la sicurezza di tutti. Con loro denunciamo il pericolo degli apparati frenanti dei treni merci (le così dette suole, ndr) che danno origine ad incendi, come è accaduto il 3 febbraio scorso qui a Viareggio e reclamiamo la loro sostituzione.

La notte prima dell’incontro – ricordano ancora i familiari delle vittime – è avvenuto un incidente proprio a Firenze Rifredi; la notte successiva a Firenze Castello l’ultimo carro di un treno merci è deragliato e solo per un caso fortuito non ha causato l’irreparabile...". Come era successo a Viareggio quella terribile notte del 29 giugno 2009. Per questo i familiari delle vittime parlano di un’emergenza sicurezza sui binari ferroviari. "A proprosito di antisvio – dicono ancora – Ansfisa ci ha parlato di tempi lunghissimi, di concorrenza, di procedure e ostacoli europei e, non in ultimo, di costi. Ma la sicurezza non aspetta". E così sono in programma altre manifestazioni di protesta e di sensibilizzazione.