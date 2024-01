"L’incanto... di tornare bambini" Parole e musica del Solito Dandy

Le maschere "e la possibilità di reinventarsi e trasformarsi". Un’esperienza che “Il Solito Dandy“ – a cui la Fondazione ha affidato la direzione artistica de “L’incanto dei rioni“, ben prima che arrivasse la ribalta di XFactor – ha potuto sperimentare nei videoclip. "Scoprendo – racconta il cantautore – quanto questo rivelasse il lato più libero delle persone e le facesse tornare bambine; giocando, senza paura dei giudizi e della società, sentendosi diversi nella propria bellezza". E "con molto piacere", con Simone Guzzino Giacomo Coveri e Francesco Fanciullacci, ha iniziato la collaborazione con la Fondazione Carnevale. "Abbiamo esplorato l’anima e la storia di ogni rione e – racconta – da questo viaggio sono nate delle canzoni". Canzoni "che parlano col linguaggio dei piccoli", "e ci insegnano che, pur vivendo nel mondo dei grandi, sono i bambini ad avere la chiave per un futuro migliore". Questo è lo spirito con cui, il 25 gennaio al Palasport, andrà in scena “L’InCanto dei Rioni”. L’incasso (biglietti in vendita alla Cittadella) sarà devoluto al De Sortis.