“L’incanto del Natale“. Domani partono gli eventi. Si accende la luminaria

Dal maxi presepe realizzato alla Rocca di Sala fino alla slitta con le renne, carica di doni, di fronte al Duomo. Sono diverse le novità concepite per le festività natalizie di quest’anno ed è ora giunto il momento tanto atteso: l’accensione delle luminarie. L’evento è in agenda domani in piazza Duomo con la partenza ufficiale de “L’incanto del Natale“, programma di eventi lungo oltre un mese per la gioia di grandi e piccini. La giornata inizierà alle 16.30 con l’esibizione della “West coast street band“ lungo le vie del centro storico. Dalle 17 le magiche “Elfe della Biblioteca”, scortate dalle melodie natalizie proposte dai giovani musicisti dell’associazione culturale “Archibaleno“, accoglieranno in piazza Duomo i bambini di materne ed elementari donando loro carta e matita “speciali” e tanti suggerimenti per scrivere la letterina a Babbo Natale.

Intorno alle 17,30 il momento più atteso, quando il sindaco Alberto Giovannetti, il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Bresciani e Babbo Natale in persona premeranno il grande interruttore rosso che accenderà la magia. "Quest’anno, forse come mai finora – dice il sindaco – tutto il sistema-cultura cittadino partecipa a questo maxi evento. I nostri musei saranno aperti ad ingresso libero con appuntamenti rivolti in particolare ai bambini". Il simbolo della festa è l’abete di 13.5 metri al centro di piazza Duomo, addobbato con fili di luci su ogni ramo e palline. Piazza Carducci invece accoglie tre querce e il maxi Babbo Natale alto 5 metri. Stessa disposizione del 2022 per l’orso Teddy al parco della Lumaca, la stella cometa in piazza Matteotti, la quercia luminosa a Porta a Lucca e l’arco gifta in piazza della Stazione. Archi, stelle hydra (altra novità) e lampadari sospesi illumineranno la passeggiata lungo le altre strade e piazze del centro. Ricco anche l’allestimento pensato per la Marina. A Tonfano, sulla sommità del pontile, il maxi pacco regalo alto 5 metri, davanti alla fontana una stella di 7 metri e in piazza XXIV Maggio due elementi natalizi “goldwin gate” e l’albero di 11 metri a ghirlanda. E in ogni frazione ci sono una punta di abete e addobbi. "L’accensione delle luminarie – conclude Bresciani – è ormai, un evento nell’evento per Pietrasanta. Non mancheranno elementi nuovi come le microlampade a led e tante iniziative fino al 5 gennaio".

Daniele Masseglia