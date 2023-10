L’InCanto dei Rioni apre gli eventi del Carnevale

Un nuovo talent dedicato ai rioni e ai bambini aprirà il calendario degli eventi del Carnevale 2024 con una serata speciale giovedì 25 gennaio al Palazzetto dello Sport di Viareggio. Si tratta del festival “L’inCanto dei Rioni“ con protagonisti i bambini (5-11 anni), che interpreteranno brani della storia musicale del Carnevale e canzoni inedite per raccontare le tradizioni e l’identità dei rioni. Il team, di cui fa parte il Maestro Simone Guzzino, che come autore ha scritto per Luigi Strangis (vincitore di Amici), Alex W, la D’Avena, Bungaro, è al lavoro da mesi e sono già state scritte le canzoni che interpretano la maschera e lo spirito dei rioni cittadini. La direzione artistica è affidata a Fabrizio Longobardi (nella foto), al momento tra i 12 finalisti di XFactor 2023.